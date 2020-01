Mediaset: Tar respinge Vivendi su Agcom

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Il Tar del Lazio ha respinto l'urgenza di un ricorso Vivendi sul provvedimento Agcom del 2017 basato sulla 'legge Gasparri' che intima ai francesi di scegliere tra la partecipazione in Tim o in Mediaset e ha fissato trattazione collegiale della vicenda il 15 gennaio.

Il provvedimento Agcom, del quale i francesi chiedevano sospensione dell'efficacia in vista anche dell'assemblea Mediaset di domani, è il fondamento sul quale il Biscione esclude dal voto la fiduciaria dei francesi Simon, che detiene quasi il 20% del gruppo televisivo italiano.

Il ricorso di Vivendi, per il quale il Tar non ha rilevato motivi di gravità e urgenza sufficienti per far prendere una decisione 'monocratica' rinviandolo quindi alla trattazione collegiale, si basava sulle motivazioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue - la cui decisione non è ancora presa - che in dicembre aveva criticato parti del Testo unico del sistema radiotelevisivo alla base del provvedimento Agcom.