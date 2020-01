La cerimonia degli Oscar sarà di nuovo senza presentatore

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Per il secondo anno consecutivo la cerimonia di assegnazione degli Oscar, il 9 febbraio prossimo, sarà senza presentatore. Lo ha annunciato Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, il network che manda in onda la cerimonia.

La decisione è stata presa d'accordo anche con Academy of Motion Picture Arts and Science (ente che organizza gli Oscar).

L'anno scorso la formula aveva dato i suoi frutti in termini di ascolti e quindi è stato deciso di ripeterla. Ha aiutato anche inoltre a contenere i tempi di durata dello show. "Lo scopo principale - ha spiegato la Burke - è di far rientrare lo show nelle tre ore. I produttori hanno deciso saggiamente di non avere un presentatore e di far sì che i film siano i veri protagonisti".

Lo scorso anno la cerimonia è stata vista da 29 milioni e 600mila telespettatori con un incremento del 12% rispetto al 2017. (ANSA).