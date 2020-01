Baghdad, avvisati iracheni nella base

(ANSA) - ISTANBUL, 8 GEN - Il governo di Baghdad ha "immediatamente avvertito il comando militare iracheno perché prendesse le misure necessarie", dopo essere stato informato dall'Iran dell'imminente attacco della scorsa notte "alle zone in cui è presente l'esercito americano in Iraq". Lo riferisce in una nota l'ufficio del premier di Baghdad, Adel Abdel Mahdi. Nel frattempo, il capo del Parlamento iracheno ha condannato "una violazione della sovranità irachena da parte dell'Iran".