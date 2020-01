Sanremo: via libera della Rai a Jebreal ospite

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - La Rai ha dato il via libera alla presenza di Rula Jebreal come ospite al prossimo Festival di Sanremo. Nell'incontro tra l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Teresa De Santis e il direttore artistico e conduttore Amadeus sono stati approvati il progetto del festival e la lista degli ospiti proposta dallo stesso Amadeus.

Jebreal - la cui partecipazione era finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche - è attesa all'Ariston già durante la prima serata per comporre il mosaico di voci che racconteranno i mille aspetti del talento e della sensibilità femminile, ma anche temi più spinosi come i pregiudizi o la violenza contro le donne. (ANSA).