Alitalia: Iv, no a nomina dg senza piano

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Le audizioni di oggi su Alitalia hanno aumentato invece che ridurre le nostre preoccupazioni sul futuro della compagnia di bandiera". Lo dichiarano Raffaella Paita e Luciano Nobili, deputati di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, al termine dell'audizione di Giuseppe Leogrande in Commissione Trasporti. "Il problema non sono le qualità professionali e il profilo di Zeni, quanto la tempistica e il metodo. Prima di procedere alla nomina del direttore è infatti fondamentale conoscere il piano industriale che lo stesso direttore sarebbe chiamato ad attuare. In più, stiamo votando un decreto con ulteriori 400 ml di prestito-ponte. È indispensabile, infine, che si faccia chiarezza anche sui compensi connessi alla nomina", concludono.