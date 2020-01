Medico, Esercito se non c'è la Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - "Utilizzazione dell'Esercito? Certo, laddove nei Pronto soccorso non fosse possibile avere la Polizia, unità dell'Esercito potrebbero essere utili per arginare la violenza crescente contro il personale sanitario. É emergenza ormai". Così all'ANSA il dottor Manuel Ruggiero, presidente di 'Nessuno tocchi Ippocrate', che ha denunciato ieri il sequestro di un'ambulanza e del personale all'ospedale Loreto Mare di Napoli da parte di un gruppo di ragazzi per costringere gli operatori a soccorrere un 16enne con una distorsione al ginocchio. Ruggiero chiede, quindi, il ripristino dei presidi di Polizia nei Pronti soccorso, il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio nel 118 e negli ospedali, l'installazione al più presto di telecamere sia a bordo delle ambulanze sia sulla divisa degli operatori."La gente ormai non ha più paura di niente, il problema è l'impunibilità di queste persone" dice, dal ca,to suo, Giuseppe Galano, direttore del 118