Golden Globes: Phoenix miglior attore

(ANSA) - NEW YORK, 6 GEN - Joaquin Phoenix è il miglior attore del 2019 in un film drammatico. L'attore, premiato ai Golden Globes per "Joker", è anche un attivista per i diritti degli animali: ha ringraziato la Hollywood Foreign Press per la cena "vegana" che ha preceduto i premi, prima di invitare i suoi colleghi e i giurati a non prendere troppi aerei per partecipare a altre cerimonie del genere.