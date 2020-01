Borsa Hong Kong apre a -0,44%

(ANSA) - PECHINO, 6 GEN - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le nuove tensioni in Medio Oriente alimentate dallo scontro tra Usa e Iran dopo il raid americano di venerdì che ha portato all'uccisione di Qassem Soleimani, a capo delle forze Quds, braccio operativo di Teheran: l'Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,44%, scivolando a 28.326,50.

In frenata anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite perdono, rispettivamente, lo 0,42% (a 3.070,91 punti) e lo 0,55%, a quota 1.751,25.