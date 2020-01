Soleimani: processione funebre a Ahvaz,

(ANSA) - TEHERAN, 5 GEN - Una processione funebre in onore del comandante di Qod Ghassem Soleimani, il vice comandante della milizia Hashd al-Shaabi sostenuta dall'Iran in Iraq ucciso in un attacco americano a Baghdad venerdì scorso, è in corso ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran.

Il corpo del generale e dei miliziani uccisi assieme a lui sono arrivati all'aeroporto internazionale di Ahvaz domenica e saranno trasportati nella città santa di Mashhad nel pomeriggio, dove si terrà per un'altra cerimonia funebre.

Secondo i funzionari iraniani, le cerimonie funebri continueranno a Teheran lunedì mattina e poi a Qom lunedì sera. Il generale Soleimani verrà sepolto martedì pomeriggio nella sua città natale, Kerman, secondo le sue volontà.

I corpi di Al-Muhandis e di altre persone uccise nell'attacco degli Stati Uniti sono stati consegnati in Iran per test di identificazione del DNA.