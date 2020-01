Colpito a caccia, muore nel Sassarese

(ANSA) AGGIUS (SASSARI), 5 GEN - Tragico incidente di caccia oggi nelle campagne dell'alta Gallura, nel nord est Sardegna.

Andrea Altea, 43 anni, di Aggius, assessore comunale del Turismo, è stato ferito mortalmente da un colpo di rimbalzo durante una battuta di caccia al cinghiale in un terreno che costeggia la strada per Trinità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tempio, che stanno raccogliendo diverse testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. La notizia della morte dell'assessore ha suscitato grande commozione in paese, dove l'uomo è molto conosciuto e benvoluto.