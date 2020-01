Cinema: Salvatores presidente Los Angeles, Italia

(ANSA) - LOS ANGELES, 05 GEN - Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores ("Mediterraneo") è stato selezionato dall'Istituto Capri nel mondo come presidente della 15a edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest, che quest'anno si svolgerà dal 2 all'8 febbraio presso il Chinese Theatre di Hollywood. Quest'anno la kermesse arriverà a Hollywood alla vigilia degli Oscar, con un parterre di celebri artisti italiani e italo-americani e un ricco programma di anteprime, retrospettive e mostre che metteranno in primo piano il cinema e la cultura del nostro paese.

In occasione dell'80° compleanno di Al Pacino (25 aprile), La Italia 2020 sarà dedicato a questo attore leggendario e ai suoi successi indimenticabili, con una retrospettiva dei suoi film più importanti: "Il Padrino"(1972), "Serpico"(1973), "Quel pomeriggio di un giorno da cani"(1975), "Scarface"(1983), "Profumo di donna"(1992), "Carlito's Way"(1993), "Donnie Brasco"(1997), "Once Upon a Time… In Hollywood" e "The Irishman(2019)".

Lo hanno annunciato Franco Nero, icona del cinema italiano, e Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del festival.

Presidente onorario torna il produttore Mark Canton. La 15a edizione di Los Angeles, Italia è presentata dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del Ministero delle Attività e dei Beni Culturali e Turismo (DG Cinema e Audiovisivo), ANICA, APA, Intesa Sanpaolo, la SIAE, la National Italian American Foundation, Iervolino Entertainment, Rai Cinema, Mediaset Italia e ISAIA, nonché la Hollywood Chamber of Commerce, il Consolato Generale e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

