Cinema: incassi Usa, al top Star Wars

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Star Wars: L'ascesa di Skywalker è saldo in testa al primo box office americano del 2020: è arrivato a 33.7 milioni di dollari (ha superato i 450 milioni di dollari nel botteghino domestico, mentre nel mondo ha superato i 900 e si avvicina al miliardo di dollari). Al secondo posto Jumanji: The Next Level, con 26.5 milioni nel periodo 3-5 gennaio , seguito dalle Piccole Donne di Greta Gerwig , che hanno incassato 13 milioni 600 mila dollari e un totale domestico di 60 milioni. Esordio in quarta posizione con 11.3 milioni di dollari per il remake di The Grudge. E poi Frozen II, arrivato nel fine settimana ai 450 milioni di dollari in Usa e nel mondo, ad oggi, a oltre 1 miliardo 325 milioni di dollari diventando così il film d'animazione di maggiore incasso di sempre. (ANSA).