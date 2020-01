Hit parade, Tha Supreme di nuovo in vetta

(di Claudia Fascia) (ANSA) - ROMA, 03 GEN - Tha Supreme si riprende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk e conquista anche quella dei singoli con il brano Blun7 a Swishland. Il fenomeno delle ultime settimane con l'album 23 6451 continua così a collezionare un successo dopo l'altro. Subito dietro Marracash con Persona e Tiziano Ferro, spodestato dal primo posto, con Accetto Miracoli.

Appena fuori dal podio resiste la coppia d'annata Mina Fossati, con il disco che porta il loro nome. Sempre alto in classifica, ormai da 39 settimane, Colpa delle favole del giovane cantautore romano Ultimo, che precede al quinto posto il cofanetto live di Vasco Rossi, Vasco Nonstop, stabile al sesto.

Il lavoro di Cesare Cremonini, 2C2C the best of, che festeggia 20 anni di carriera dell'artista bolognese, è settimo, in discesa di due posizioni. Salmo piazza la versione live dell'ultimo album Playlist all'ottavo posto. Chiudono la top ten il gruppo trap FSK Satellite, con FSK TRapshit revenge, e Zucchero con D.O.C.

Tra i vinili ancora primi i Pink Floyd con l'evergreen The Dark Side of The Moon. (ANSA).