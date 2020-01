Apre villa Sordi a 100 anni sua nascita

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Per il centenario della nascita di Alberto Sordi, la storica residenza romana dell'attore aprirà i battenti per una mostra. A proporla, da marzo a giugno 2020, la Fondazione Museo Alberto Sordi e la giunta Raggi in una memoria ha acconsentito a promuoverla. La mostra si svilupperà "in vari locali della villa". Si tratterà di "un percorso multimediale" realizzato anche in un padiglione "nel piazzale antistante la villa che ospiterà una sala cinematografica di ingresso gratuito per la proiezione dei vari film" di Sordi.