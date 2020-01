Francia, non estraderemo Carlos Ghosn

(ANSA) - PARIGI, 2 GEN - La Francia "non estraderà" l'ex presidente di Nisan-Renault Carlos Ghosn se arriverà nel Paese.

Lo ha annunciato il segretario di stato all'economia Agnes Pannier-Runacher.

Nel frattempo la Turchia ha aperto un'indagine sul passaggio in Turchia di Ghosn, fuggito in Libano. Secondo i media turchi, alcune persone sono già state arrestate ed interrogate. I media libanesi avevano riferito che Ghosn era atterrato all'aeroporto di Beirut con un jet privato proveniente dalla Turchia.