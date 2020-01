Erc dà il via libera al governo Sanchez

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - In Spagna i 13 deputati dell'Erc, sinistra repubblicana catalana, hanno deciso che si asterranno nel voto di fiducia, dando così il via libera al premier socialista incaricato Pedro Sanchez di formare un governo con la sinistra di Podemos di Pablo Iglesias. La decisione conclude una crisi politica che in Spagna che non si è sblocca da mesi, nonostante due elezioni anticipate. Il voto di fiducia è previsto nel fine settimana.