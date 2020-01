Unicef, oggi 1210 nuovi nati in Italia

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - - Il primo giorno dell'anno nasceranno in tutto il mondo 392.078 bambini. Lo stima l'Unicef e nel numero include circa 1.210 bambini che nasceranno in Italia. Il primo bambino del 2020 probabilmente nascerà nelle isole Fiji nel Pacifico. L'ultimo negli Stati Uniti. A livello globale, Unicef stima che oltre la metà di queste nascite avverrà in otto paesi: India con 67.385 nuovi nati, Cina con 46.299, Nigeria con 26.039, Pakistan con 16.787, Indonesia con 13.020, Stati Uniti con 10.452, Repubblica Dem. del Congo con 10.247 ed Etiopia con 8.493. "Ogni gennaio, l'Unicef vuole celebrare i bambini nati il giorno di Capodanno, un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo", ha ricordato il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo.