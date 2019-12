Sindaco,'non si possono vietare i botti'

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - C'è chi alza bandiera bianca sui botti di fine anno. "Non è possibile vietare la vendita di petardi e fuochi d'artificio così come, la notte di capodanno, è materialmente impossibile far rispettare un'eventuale ordinanza che vieti i botti". A spiegarlo è il sindaco di Sassuolo (Modena) Gian Francesco Menani. "Per questi motivi - prosegue il sindaco - sebbene nell'evento in piazza non esploderemo fuochi d'artificio, non ho ritenuto di emanare un'ordinanza, visto che già il regolamento di Polizia Municipale vieta il disturbo della quiete pubblica, preferendo appellarmi al buon senso ed alla responsabilità di tutti. E' giusto festeggiare ma gli eccessi sono sempre dannosi.

Invito tutti, soprattutto i ragazzi, a non lasciarsi andare in comportamenti irrispettosi degli altri o, peggio, vandalici e ad utilizzare solamente materiale certificato reperibile in armeria e negozi specializzati".