Hit parade, 2019 chiude nel segno di Tiziano Ferro

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' Tiziano Ferro con Accetto miracoli l'album più venduto nell'ultima settimana del 2019. In seconda posizione troviamo la coppia storica Mina e Ivano Fossati con l'album che porta i loro nomi. Terzo 23 6451 Tha Supreme, seguito da Persona di Marracash. Ancora il meglio di Cremonini in quinta posizione e Non Stop Live di Vasco Rossi in sesta.

Settimo è Ultimo con Colpa delle favole e il primo album natalizio lo troviamo solo in ottava posizione con Christmas di Michael Bublè. Doc di Zucchero è nono e chiudono la top ten i Coldplay con Everyday Life. Si tratta degli album più venduti nella settimana dal 20 al 26 dicembre. (ANSA).