Casaleggio, niente soldi da parlamentari

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' falso che "Casaleggio Associati è una società di lobbying", è falso che "guadagna di più con il Movimento in Parlamento e al Governo", è falso che "riceve soldi dai parlamentari", è falso che "Moby è stata favorita dal Movimento 5 stelle nella sua attività parlamentare e governativa grazie a Casaleggio Associati" ed è falso che "la Casaleggio Associati è in conflitto di interessi". E' quanto scrive Davide Casaleggio in un lungo post su facebook per "chiarire alcuni punti" e "per evitare" che "si torni a diffondere notizie prive di fondamento".