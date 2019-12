Usa, il 2019 l'anno più sanguinoso

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il 2019 è stato l'anno in cui in assoluto gli Stati Uniti hanno assistito al maggior numero di omicidi di massa, vale a dire con quattro o più persone uccise.

E' quanto emerge da un database compilato dall'Associated Press, da Usa Today e dalla Northeastern University: 41 gli episodi censiti per un totale di 211 vittime.

Tra gli eventi più sanguinosi, riferisce la Bbc, l'uccisione di 12 persone a Virginia Beach a maggio e di 22 a El Paso ad agosto. Dei 41 casi, 33 hanno visto l'uso di armi da fuoco. In California il maggior numero di omicidi di massa, con otto episodi.