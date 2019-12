Appendino apre al bis,2020 anno rilancio

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Il 2019 è stato un anno di risultati importantissimi per Torino, ma sarà il 2020 ad essere il vero e proprio anno del rilancio. Dopo tre anni di intenso lavoro, ora si vedono i frutti". Così la sindaca Chiara Appendino. "Abbiamo sempre detto che Torino riparte e, nonostante ci sia ancora tanto da fare, ora riparte davvero", aggiunge la prima cittadina, che per la prima volta apre alla possibilità di una sua candidatura per il secondo mandato, fino ad ora sempre esclusa.

Decideremo dopo l'estate, sarà allora il momento giusto per farlo", dice al riguardo Appendino. "Il tema non è quel che farò io, sono le radici che stiamo mettendo con alcuni progetti", sostiene citando in particolare le Atp Finals, l'ambiente e il bilancio "finalmente in equilibrio". "Sono semi che spero saranno portati avanti, a prescindere da chi lo farà".