Netanyahu: 'Abbiamo sconfitto i media'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 DIC - "Una vittoria enorme": così il premier Benyamin Netanyahu ha salutato oggi i suoi sostenitori del Likud in seguito al suo netto successo nelle primarie del partito. "Ieri abbiamo avuto ragione non solo del maltempo ma anche di quanti già oggi diffondono 'Fake news' contro di noi.

Coloro non hanno avuto successo, anche se quasi tutti i mezzi di comunicazione si erano mobilitati contro di me".

Netanyahu, con la voce roca per i numerosi comizi tenuti negli ultimi giorni, ha poi espresso riconoscimento verso quanti gli hanno confermato la fiducia. "Io do l'anima per il Paese. Ho combattuto per voi e voi avete combattuto per me. Vi ringrazio".