Mozzata testa a statua di Gesù Bambino

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Alcuni vandali hanno decapitato la statua di Gesù Bambino sistemata nella mangiatoia del presepe davanti alla chiesa parrocchiale di Arbus, nel sud Sardegna, e poi hanno portato la testa davanti al cimitero. Dopo il ritrovamento è stata di nuovo incollata al corpo, ma la comunità locale è sotto choc. Sull'episodio indagano i carabinieri del paese. Il sindaco Antonello Ecca ha condannato il gesto dalla sua bacheca Facebook: "don Ortu mi disse di questa idea di posizionare il presepe sotto l'albero di Natale nella piazza della parrocchia di San Sebastiano. Io ne fui molto contento e lui mi disse 'non penso che nessuno lo toccherà'. Risposi io 'nessuno si permetterebbe e tutti lo apprezzeranno'".

"Mi ero sbagliato sul primo punto - commenta con amarezza il primo cittadino - È grave che oggi esistano ancora persone in grado di commettere un gesto inqualificabile come quello di aver danneggiato il presepe.