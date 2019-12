Lattine a ruba a Ny, risorsa per poveri

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - Lattine e bottiglie di plastica per arrotondare e arrivare a fine mese. Sono sempre più numerosi coloro che a New York si muovono nei quartieri più ricchi per raccogliere lattine e bottigliette usate e buttate via e che valgono 5 centesimi l'una se restituite. Un business ombra che di recente ha registrato un vero e proprio boom, scatenando anche litigi, risse e guerre dei prezzi. E ora la situazione potrebbe ulteriormente esacerbarsi se fosse approvata la norma del governatore Andrew Cuomo, che punta ad ampliare il deposito alle bottiglie di vino e liquori.

Secondo alcune stime sono fra le 4.000 e le 8.000 le persone che vivono a New York grazie alle lattine e alle bottigliette di plastica raccolte e restituite. Si tratta di un numero elevato, indice delle crescenti disparità nella città e dell'aumento delle persone con difficoltà finanziarie.