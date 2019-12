Incidente la notte Natale, muore 26enne

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Tragedia nella notte di Natale ad Arce, nel Frusinate. Una giovane di 26 anni è morta in un incidente stradale. Lo scontro tra due auto - su una delle quali viaggiava la 26enne con suo padre - sarebbe avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce, nella tarda serata del 24 dicembre scorso. La giovane si stava dirigendo con il papà in chiesa per la messa di Natale. Quest'ultimo e il conducente dell'altra auto sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i carabinieri. La 26enne era una volontaria della protezione civile.