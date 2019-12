Spari a Grosseto: fermato uomo in fuga

(ANSA) - GROSSETO, 25 DIC - E' stato fermato in provincia di Imperia, quasi al confine con la Francia, l'uomo di origine sudamericana che la polizia stava ricercando in seguito al ferimento, con colpi di pistola, di due stranieri, uno dei quali, un quarantenne colombiano, poi deceduto, avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso a Grosseto. Da quanto appreso l'uomo è stato bloccato dalla polizia in autostrada, a bordo di un'auto. In corso il suo trasferimento nel capoluogo maremmano.