Netanyahu, cristiani i migliori amici

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 DIC - Il premier Benyamin Netanyahu, in occasione del Natale, ha fatto gli auguri a "tutti gli amici cristiani in Israele e nel mondo". "Lo stato di Israele - ha detto - è il culmine di molte profezie e dei nostri più profondi valori. Abbiamo in comune la stessa civiltà, quella giudaico-cristiana, che ha dato al mondo i valori della libertà, di quella individuale, della santità della vita e della fede in un Dio unico". "Lo stato di Israele - ha aggiunto - non sarebbe nato se non ci fosse stato l'appassionato sostegno della Cristianità nel 19/mo secolo così come nel 20/mo e nel 21/mo".

"Sappiamo - ha concluso - che non abbiamo amici migliori di quelli cristiani. Per questo grazie, grazie a tutti voi per essere a fianco di Israele, a favore della verità".