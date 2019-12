Ferrovie: guasto Milano risolto

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Il guasto che ha colpito questa mattina lo scalo ferroviario di Milano Porta Garibaldi è stato risolto alle 12,15, riportando la situazione "gradualmente alla normalità". E' quanto annuncia Rfi spiegando che, per limitare i disagi, i treni in circolazione sono stati fermati ad altre stazioni milanesi, come i Malpensa Express per la Stazione Centrale, fermati a Milano Bovisa. Coinvolti anche alcuni Frecciarossa e l'unico Tgv previsto oggi in partenza per Parigi, il 9244 delle 8.45, in ritardo di oltre un'ora.