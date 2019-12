Procura, autopsia su ragazze investite

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Procura di Roma ha affidato incarico per effettuare l'autopsia sui corpi di Camilla e Gaia, le due minorenni morte la notte tra sabato e domenica perché travolte da una auto mentre attraversavano Corso Francia. L'atto istruttorio è stato disposto dal pm Roberto Felici, titolare del fascicolo in cui è indagato per omicidio stradale Pietro Genovese che era al volante dell'auto.

Intanto è comparso uno striscione che recita 'Gaia e Camilla sempre con noi' sul viadotto della tangenziale a pochi metri dal punto di Corso Francia in cui sono morte le due sedicenni.

Decine i mazzi di fiori lasciati sul luogo dell'investimento.