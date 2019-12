Migranti in barca a vela, sbarcano in 33

(ANSA) - SANTA MARIA DI LEUCA (LECCE), 22 DIC - Trentatré migranti sono stati soccorsi nella notte sulla costa di Santa Maria di Leuca. Si tratta di 21 iraniani, 10 iracheni e due ucraini. Tra loro anche una donna e due ragazzini di 14 e 15 anni. La barca a vela sulla quale viaggiavano si è incagliata alla scogliera sul lungomare Cristoforo Colombo a Leuca. Alcuni migranti sono stati portati in salvo dalla Guardia di Finanza, altri sono stati rintracciati sulla terraferma.

Hanno detto ai soccorritori di essere in viaggio da 7 giorni.

Era tutti privi di calzature, in evidente stato di ipotermia, provati dalla traversata. Qualcuno ha ferite lievi ed è stato medicato sul posto; un migrante è stato ricoverato per accertamenti. Sul posto anche la Caritas e rappresentanti del Comune di Castrignano del Capo che hanno fornito supporto materiale e logistico durante le operazioni di accoglienza.