A14 in tilt, 5 ore per meno di 150 km

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 21 DIC - Il tempo di percorrenza del tragitto Ancona - Pescara sull'autostrada A14 al momento è di cinque ore; si tratta di meno di 150 chilometri, per cui in condizioni normali si impiega circa un'ora e trenta.

E' questo uno degli effetti dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti, che in questo fine settimana, l'ultimo prima del Natale, si stanno facendo sentire, in particolare per chi viaggia in direzione sud.

Nel corso della giornata, le code chilometriche non hanno fatto che aumentare: nelle Marche sono stati raggiunti i 23 chilometri tra Civitanova e Grottammare, e circa 9 chilometri tra Grottammare e San Benedetto del Tronto; in Abruzzo si sono registrati dodici chilometri di coda tra Giulianova e Pescara Nord, tre chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.