Manovra: 1130 emendamenti in commissione

(ANSA) - ROMA, 20 DEC - Sono iniziati i lavori in commissione Bilancio alla Camera, che sta esaminando gli emendamenti alla manovra. Il testo, già approvato in Senato con la fiducia, è arrivato di fatto blindato a Montecitorio. Dei 1.130 emendamenti presentati, una quarantina sono stati dichiarati inammissibili per 'estraneità' di materia e circa 300 per mancanza di copertura. Il testo approderà in Aula domenica e lunedì dovrebbe essere votata la fiducia.