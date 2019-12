Cirio, dimissioni Rosso già accettate

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si dice "allibito" per l'arresto di Roberto Rosso e annuncia di avere "prontamente accettato" le sue dimissioni da assessore regionale, "avendo già fatto predisporre la sua revoca".

"Come governo regionale - aggiunge Cirio - non possiamo accettare che esista alcuna ombra e più che mai su un tema come quello della lotta alla mafia e alla criminalità, che sono per noi un principio irrinunciabile e per il quale abbiamo voluto costituire per la prima volta in Piemonte una specifica Commissione permanente sulla Legalità. La mafia è il nemico, il male assoluto. E questo deve averlo ben chiaro chiunque voglia governare con me il Piemonte".