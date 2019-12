Bazoli, Pd ha proposta su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Sulla prescrizione non si registrano particolari passi avanti. L'entrata in vigore della riforma il 1 gennaio non sposta però minimamente i termini del problema. Nei prossimi giorni il Pd depositerà una sua proposta di legge di modifica che consenta di salvaguardare la ragionevole durata del processo. Confidiamo nella possibilità di una intesa e faremo il possibile per favorirla, ma senza segnali di apertura da parte del M5s ci sentiremo liberi di proseguire l'iter parlamentare".

Così Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione giustizia alla Camera.