Ritrovato scudo Garibaldi, era in casa di architetto

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - I Carabinieri hanno recuperato lo "scudo di Garibaldi", dono del popolo siciliano in segno di affetto e riconoscenza, dopo lo sbarco in Marsala. Lo scudo fu donato da Garibaldi alla città di Roma, che lo custodì nel Museo Capitolino, per poi essere trasferito presso il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano. Non è ancora chiaro come possa essere sparito dal Museo Nazionale del Risorgimento per essere recentemente localizzato presso l'abitazione di un architetto romano. Sul presunto trafugamento indaga la Procura di Roma. (ANSA).