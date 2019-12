Da Gaza un razzo nel sud di Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 DIC - Un razzo è stato lanciato questa sera da Gaza verso il sud di Israele in particolare nelle aree israeliane attorno alla Striscia, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha detto il portavoce militare.

Questo è il secondo episodio del genere in due giorni. Ieri un altro razzo è stato lanciato dalla Striscia sempre nel sud di Israele ed è stato intercettato dall'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili. In risposta la notte scorsa, l'aviazione israeliana ha colpito una postazione di Hamas nella Striscia.