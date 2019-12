Iter condiviso per arrivare a discarica

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Un percorso condiviso per arrivare all'apertura di una discarica di servizio a Roma e scongiurare al contempo il temuto caos da inizi 2020. Questa una delle novità emerse dall'incontro tra Comune e Regione che si è svolto oggi in Campidoglio in vista della chiusura, prevista allo stato il 15 gennaio, della discarica di Colleferro che serve la Capitale. Allo studio delle istituzioni ci sono le cosiddette 'aree bianche' consegnate dalla Città Metropolitana alla Regione, tra cui c'è il sito di Tratagliatella.