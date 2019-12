Viva RaiPlay, per finale De Gregori e Venditti

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "L'esperienza da piattaformista, tra le diverse novità, mi ha dato la grande soddisfazione di sentirmi cercato e scelto davvero da ciascuno degli spettatori, ops! utenti. E la magia è che sabato le luci del live saranno spente, ma noi saremo a portata di click per tutto il 2020". Lo sottolinea Rosario Fiorello in occasione del gran finale: mancano tre appuntamenti al termine di Viva RaiPlay! (18-19-20 dicembre, ore 20,35), la più innovativa operazione multimediale di varietà che la Rai abbia realizzato e che ha come protagonista proprio lo showman. Tra gli altri, sono previsti domani 18 dicembre Francesco De Gregori ed Antonello Venditti, giovedì 19 Malika Ayane e venerdì 20 dicembre Jovanotti e Giorgia.

In un comunicato si ricorda che la sfida di Viva Rai Play "di proporre uno show nuovo e di esplorare i più moderni modi di fruizione del varietà è già vinta: nelle sei settimane di programmazione è tra i contenuti più visti on demand e il più visto in diretta streaming. Sono 13,4 milioni le visualizzazioni totali, di cui oltre il 33% in live streaming e 4,1 milioni sono le visualizzazioni su YouTube. Uno show live di poco più di 60 minuti ottiene risultati confrontabili con i più importanti eventi Rai come Sanremo e le partite della Nazionale di calcio.

In 6 settimane, l'impatto di Viva RaiPlay si è fatto sentire sia nella fruizione in diretta con +50% utenti registrati attivi, sia sull'on demand con +23% di utenti registrati attivi e un incremento del 61% di utenti registrati attivi da app e app tv.

Numeri che certificano il successo della mission Rai: ampliare la platea conquistando una nuova fetta di pubblico. Con l''operazione Fiorello' si è raggiunto anche un ottimo posizionamento di RaiPlay, oggi conosciuta dalla maggior parte del pubblico". In sintesi oltre 30 ore di grande varietà live, più di cento ospiti, duetti e monologhi cult nel primo format originale della piattaforma Rai (ANSA).