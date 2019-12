Libia: Di Maio, Haftar presto a Roma

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Con Serraj ci sentiremo o stasera o domattina per aggiornarci sull'esito di tutta la missione. E con Haftar ci vedremo nelle prossime settimane a Roma, come ci siamo detti a Bengasi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Ciampino al rientro della sua missione lampo in Libia.