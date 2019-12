Grillo: Sardine sono igienico-sanitarie

(ANSA) - ROMA, 17 DEC - Le Sardine "sono un movimento interessante, da tenere d'occhio. Non si facciano mettere il cappello da nessuno" .Così Beppe Grillo che aggiunge: "Sono un movimento igienico-sanitario". "Siete voi le vere sardine di questo paese: guardate come mi comprimete . Avete dei microfoni che odorano di aliti terribili - ha poi detto il leader M5S rivolto ai giornalisti all'esterno dell'hotel Forum a Roma -. E siete anche poco puliti, nel senso che avete degli aliti pazzeschi ... non posso stare in mezzo a voi così!".