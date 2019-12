Francia: scioperi, chiusa la Tour Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 17 DIC - "Monumento in sciopero": per la seconda volta dall'inizio della mobilitazione contro il progetto di riforma delle pensioni, la Tour Eiffel è rimasta chiusa, per la delusione e lo sconcerto delle migliaia di turisti che la visitano ogni giorno.

Una parte del personale aveva già partecipato alla giornata di mobilitazione che - 13 giorni fa - ha inaugurato lo sciopero dei trasporti ad oltranza, il 5 dicembre.

La chiusura della Tour Eiffel rappresenta un nuovo duro colpo per la città di Parigi, il suo settore commerciale e l'attrattività turistica. Gli hotel parlano di cancellazioni delle prenotazioni ormai oltre il 30% per le festività natalizie. E stasera la sindaca, Anne Hidalgo, ha chiesto "risarcimenti" per i commercianti colpiti dallo sciopero dei trasporti ad oltranza.