Corea Nord: Cina e Russia, meno sanzioni

(ANSA) - PECHINO, 17 DIC - Cina e Russia hanno presentato una proposta di risoluzione all'Onu per allentare le sanzioni contro la Corea del Nord. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, in merito a indiscrezioni circolate ieri al Palazzo di Vetro. La Cina, ha detto Geng, sollecita sia Usa e Corea del Nord a proseguire i loro negoziati, sia la ripresa dei negoziati a Sei (che coinvolge le due Coree, Usa, Cina, Russia e Giappone), in stallo da fine 2008, al fine di raggiungere la denuclearizzazione della penisola coreana.