Gelmini, su l.elettorale c.destra unito

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Chiederò ai presidenti dei gruppi di Camera e Senato del centrodestra di riunire con urgenza il tavolo delle opposizioni per definire una proposta comune sulla legge elettorale, perché solo un centrodestra unito può dare lo sprint giusto alla riforma. Ci aspettiamo, poi, che la maggioranza coinvolga tutte le forze parlamentari perché le regole del gioco, perché il gioco funzioni davvero, vanno scritte insieme e la materia elettorale deve esulare dalle questioni di governo. Su questo noi saremo fermissimi a salvaguardia del Parlamento e delle sue funzioni perché non si reiteri un'altra grave mancanza di rispetto nei confronti delle sue prerogative, così come è accaduto con la legge di Bilancio".

Lo dichiara in una nota Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.