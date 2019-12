Allieva pilota denuncia atti di nonnismo

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Una ex allieva pilota dell'Aeronautica militare ha denunciato un atto di nonnismo di cui sarebbe stata vittima presso il 70/o Stormo di Latina, episodio che avrebbe avuto come conseguenza la sua espulsione dal corso di pilotaggio e dall'Accademia aeronautica. Contro l'espulsione la giovane, che ha 22 anni, ha fatto ricorso al Tar del Lazio, che deve ancora decidere nel merito. Una denuncia è stata anche presentata alla Procura militare della Repubblica.

L'Aeronautica Militare, interpellata, fa sapere che l'allieva pilota in questione è stata prosciolta d'autorità dal corso di volo perché giudicata non idonea al pilotaggio al termine dell'iter addestrativo previsto, durante il quale, viene precisato, "la commissione d'esame non ha rilevato alcun tipo di vessazione ne tantomeno trattamenti non consoni alla sua figura di allieva". I fatti risalgono a gennaio 2019, quando la ragazza vinse il concorso per l'ammissione di 10 allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica: settima su quasi duemila.