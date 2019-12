Auto contro albero, muore 20enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Incidente mortale nella notte ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intorno alle 2.30 su via Braccianese Claudia un'auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Le ragazze sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Una ventenne è morta mentre l'altra giovane è stata portata in ospedale in elisoccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.