Sisma Mugello, scossa 3.0 a Barberino

(ANSA) - BARBERINO DI Mugello (FIRENZE), 14 DIC - Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata a 5 km da Barberino del Mugello dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è avvenuto alle 17:55 ad una profondità di 8 chilometri. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo. La scossa di 3.0 è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello e in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all'autodromo del Mugello per timore di nuove scosse. Al momento non ci sono notizie di danni.