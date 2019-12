In tanti a Milano in ricordo di Pinelli

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Sono stati in tanti oggi a Milano a formare una catena umana e musicale per ricordare Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico morto precipitando dal quarto piano della questura dove era trattenuto in quanto ingiustamente sospettato della strage di piazza Fontana (17 morti e oltre 80 feriti il 12 dicembre del '69). La catena umana si è sviluppata da piazza Fontana per tutto il centro storico fino a raggiungere piazza Cavour. Durante il tragitto gruppi musicali hanno eseguito le canzoni dell'anarchia, da Addio Lugano bella a Il galeone, fino a La ballata del Pinelli. Il sindaco della città, Giuseppe Sala, nei giorni scorsi aveva chiesto scusa a nome della città alla famiglia del ferroviere.