Di Maio si congratula con Tebboune

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto le sue "congratulazioni al neo Presidente-eletto algerino, Abdelmadjid Tebboune", a seguito della proclamazione dei risultati provvisori delle elezioni presidenziali del 12 dicembre da parte dell'Autorità Nazionale Indipendente per le Elezioni. "L'Italia - sottolinea Di Maio in una nota diffusa dalla Farnesina - conferma la sua storica amicizia con l'Algeria lungo tutti gli assi della strategica cooperazione bilaterale in campo politico, economico, culturale e di sicurezza, e per affrontare assieme le sfide comuni nel bacino del Mar Mediterraneo". "Auguriamo pieno successo - aggiunge Di Maio - all'impegno per rispondere alle attese del popolo algerino, al quale confermiamo la nostra vicinanza in una fase importante della sua Storia".