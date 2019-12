X Factor 2019, la vittoria va a Sofia Tornambene

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Il vincitore dell'edizione 2019 di X Factor è Sofia Tornambene. Il risultato è arrivato al termine di una lunga serata di musica sul palco del Mediolanum Forum di Milano, sul quale si erano presentati i quattro concorrenti del talent di Sky, rimasti in gara dopo le selezioni delle prove live. I finalisti del giudice Samuel erano due, per la prima volta nella categoria band, ovvero Booda e Sierra. Malika ha invece portato fino al palco del Forum Davide Rossi, mentre a rappresentare le 'under donna' di Sfera ci ha pensato la diciassettenne Sofia. Senza concorrenti, alla finale, è arrivata invece Mara Maionchi. Come super ospite internazionale della serata, al Forum si è presentato Robbie Williams. Ospiti anche Ultimo, che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo 'Tutto questo sei tu', oltre alla stella nascente della musica internazionale Lous and the Yakuza. (ANSA).